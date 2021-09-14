المالكي وسفراء الدول الاسكندنافية يبحثون ملفات الانتخابات والطاقة والوجود الأجنبي

وقال مكتب المالكي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، سفراء الدول الاسكندنافية (السويد ، فنلندا ' الدانمارك ، القائم بالاعمال النرويجي) لدى العراق، حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، والاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة".واشار المالكي الى، ان "العراق يسعى لتعزيز علاقاته مع جميع دول العالم بِما فيها دول الشمال (السويد فنلندا الدانمارك والنرويج)، والتعاون في مجال الطاقة والطاقة البديلة، مبينا ان التوجه العام في البلاد هو مع خلق بيئة ملائمة وامنة للاستثمار في مختلف المجالات ويعزز عملية التنمية وخلق فرص العمل للشباب".واكد زعيم ائتلاف دولة القانون، ان "الانتخابات المقبلة يجب ان تتمتع بظروف ملائمة لضمان مشاركة واسعة لتكون معبرة عن ارادة الشعب العراقي، ومن خلالها يتم تشكيل حكومة ائتلافية تنهض بمهام حفظ الامن وتفعيل الاعمار والاستثمار وتضم مختلف المكونات ولا تقتصر على طرف دون اخر".واوضح، ان "العراق متمسك باخراج القوات القتالية الاجنبية من اراضيه والاكتفاء بالفرق الاستشارية التي تساعد القوات الامنية في المجال اللوجستي والتدريب، معربا عن امله في ان يكون موقف جميع اصدقاء العراق داعمين له بعيدا عن التدخل في شؤونه الداخلية".وثمن المالكي، مواقف دول الاتحاد الاوربي ودول الشمال "لدعم العملية السياسية في البلاد، موضحا ان المحافل التي يقيمها العراق مع الاطراف الدولية والاقليمية كانت احدى متبنيات اولى الحكومات الدائمة التي تشكلت في البلاد بعد عام ٢٠٠٣".