الكاظمي يحث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الكاظمي بين خلال كلمته أهمية انعقاد مؤتمر العلوم الاجتماعية والانسانية، وهو يحمل اسم العلامة الكبير علي الوردي، الذي يجب الاستفادة من منهجه في التحليلات الاجتماعية على وفق المفاهيم الحديثة، وبما يضع حلولاً للعديد من الظواهر والسلوكيات".وأوضح الكاظمي أن "الثقافة مسؤولية مهمة، لبناء المجتمع وفي تنمية المواطن، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية العلوم الإنسانية ودورها الفعال في نهوض المجتمع".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "التحديات الكبيرة التي مر بها بالعراق، وجهود الحكومة في مواجهتها، وتمكنها من عبور أزمات عديدة".وأكد الكاظمي أن "العراق يعوّل على أبنائه المثقفين وكتّاب الرأي، في نشر السلام، ونبذ الحرب وصناعة الأمل بالمستقبل، وكذلك التعويل عليهم في حث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة؛ من أجل إدامة النهج الديمقراطي، الذي تشكل الانتخابات أبرز صوره".