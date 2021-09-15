الكعبي يترأس ندوة موسعة لبحث تنفيذ قانون الضمان الصحي

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الكعبي دعا خلال الندوة كافة الوزارات والجهات المعنية سيما المالية والمعلوماتية بتقديم الدعم الكامل لتنفيذ القانون كونه سيزيد من قدرات المؤسسات الطبية العامة وتجعلها تقدم خدمات تنافس مؤسسات القطاع الخاص الصحية" ،مشيرا إلى ان "الغاية من سن هذا القانون هو الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتقليل انفاقه على القطاع الصحي والطبي، فبدلا من انفاقه مبالغ كبيرة داخل وخارج العراق سينفق مبالغ اقل وسيحصل على خدمة افضل"، منوها الى ان "التشريعات الضامنة للاستقرار الصحي والتربوي والخدمي تعد من اهم التشريعات التي يتعامل معها مجلس النواب كونها ترتبط بشكل مباشر مع المواطن" .واضاف ان "الندوة خرجت بعدة توصيات منها دعم جهود وزارة الصحة لاستكمال تطبيق القانون وتنفيذ الاجراءات الواردة فيه، وحث وزارة التخطيط والوزارات والجهات الساندة للتعاون بشكل مكثف مع وزارة الصحة لإنجاز قاعدة البيانات عن الشرائح المستهدفة، مع الزام وزارة المالية بتوفير موازنة خاصة لتسهيل تنفيذ القانون".واكد الاجتماع على "ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية والاقليمية لإنجاز نظام الضمان الصحي ووضع خطة اعلامية موسعة من قبل كافة الاطراف ذات العلاقة للتعريف بالقانون ونشر التوعية بفوائده وضرورة الالتزام به، اضافة الى استمرار لجنة الصحة والبيئة النيابية بمتابعة اجراءات وزارة الصحة للإسراع بتطبيق هذا القانون".وواوضح المكتب الاعلامي انه "شارك في الندوة الموسعة رئيس واعضاء لجنة الصحة والبيئة ووزير الصحة وكالة هاني العقابي وممثلي مجلس الوزراء ووكلاء كل من وزارات المالية والتخطيط والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والبنك المركزي وهيئة الضمان الصحي و مسؤولي نقابات الاطباء والصيادلة والاسنان وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال وغرفة تجارة بغداد والتامين الوطنية و مستشاري مجلس النواب ".