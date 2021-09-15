السومرية تنشر المضمون الكامل لـ"مدونة السلوك الانتخابي"

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد أعلن اليوم الاربعاء، عن توقيع مدوّنة السلوك الانتخابي.وقال صالح في تغريدة، إنه "بحضور رئيس الوزراء، وقادة وممثلي القوى السياسيّة تمّ توقيع مدوّنة السلوك الانتخابي، لحماية الاقتراع ونزاهته، وتأمين تكافؤ الفرص للمرشحين".وأضاف، أن "المدوّنة تستهدفُ إجراء انتخابات نزيهة لضمان تمثيل حقيقي لارادة العراقيين وتامين التدوال السلمي للسلطة والانطلاق نحو إصلاح منظومة الحكم".أدناه صور لما تضمنته مدونة السلوك الانتخابي: