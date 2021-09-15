الحلبوسي يؤكد لنظيره المصري حرص العراق على توطيد علاقاته مع أشقائه

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي في مقر مجلس النواب، وجرى عقد جلسة مباحثات في مقر المجلس تناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين".وبين الحلبوسي، أن "العراق حريص على توطيد علاقاته مع أشقائه، ومواصلة التعاون على الصعد كافة، مشيرا إلى أهمية التعاون النيابي بين العراق ومصر في المحافل العربية والإقليمية والدولية، مشيدا بدعم مصر لوحدة واستقرار وأمن العراق".من جانبه، أكد الجبالي "موقف مصر الثابت بدعم العراق واستقلال قراره السياسي ومواصلة العمل لتطوير التعاون الاقتصادي المشترك، وكل ما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار".