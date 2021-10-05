التشيك تتطلع للارتقاء بمُستوى التعاون والتنسيق مع العراق

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، إن حسين "تسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد بيتر شتيبانيك سفيراً للتشيك في بغداد".وجرى عقب مراسم تسلـُّم أوراق الاعتماد، وفق البيان، "بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين، فيم أشار حسين إلى أهمّية العلاقات التي تربط البلدين على جميع الصُعُد؛ لما لها من مصلحة في مجالات التعاون التي تهمّ الشعبين الصديقين، ولاسيَّما التعاون في المجال الاستثماريّ، والعسكريّ".وشدد على ضرورة "تنشيط التعاون الاقتصاديِّ، وتشجيع الاستثمار بين البلدين، والعمل على توقيع الاتفاقيّات غير المُنجَزة بين البلدين، مُتمنياً للسفير الجديد النجاح والتوفيق في أداء مَهمَّته، واستعداد وزارة الخارجيّة العراقيّة لتقديم كلِّ ما من شأنه نجاح مَهمَّته الدبلوماسيّة في بغداد".بدوره، بيتر شتيبانيك سفير التشيك في بغداد أكد "دعم بلاده للعراق في المجالات كافة، وتطلـُّعها، وثقتها في الارتقاء بمُستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يحقق آمال، وطموحات الشعبين الصديقين في التقدّم، مُشيراً إلى نيّة المُستثمِرين التشيكيِّين الدخول، والاستثمار في الأسواق الخارجيّة، والمساهمة في دعم المجالات الخدميّة، والعلميّة، والثقافيّة".