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جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

سياسة

2021-10-05 | 13:03
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
6,885 مشاهدة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما تم إصدارة عدداً من القرارات.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى خلالها مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها".

وأشار الكاظمي، وفق البيان، إلى "زيارته يوم أمس لمفوضية الانتخابات، واطلاعه على تنفيذ المحاكاة الخامسة، وأكد أنها المرة الأولى التي يُجرى بها هذا العدد من المحاكاة، ووصفها بالتجربة الناجحة، وأشار سيادته إلى جهود الحكومة ومساعيها الكبيرة؛ لأن تكون الانتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة".

وأكد أيضاً، "توفير جميع المتطلبات الخاصة بالمفوضية وقيادة العمليات المشتركة، للقيام بمهامهم المطلوبة، في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الأمنية؛ لمنع أي حالة من حالات التدخل والتزوير".

وجدّد الكاظمي، دعوته للعراقيين جميعاً؛ "للمشاركة الواسعة في الانتخابات، وأثنى على موقف المرجعية العليا، وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة الفاعلة، وبيّن أن لا خيار لبناء عراق مستقر ومزدهر سوى صناديق الاقتراع".

ودعا، جميع الجهات السياسية إلى "الالتزام بالمنافسة المهنية على وفق القوانين السارية، مشدداً على الوقوف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين".

وفي ختام حديثه، وجّه الكاظمي بمواصلة العمل بالوتيرة نفسها، ولآخر يوم من عمر الحكومة؛ من أجل ضمان تقديم الخدمة للمواطنين.

وجرى خلال الجلسة، استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة، وتوفير اللقاحات عبر منافذ التلقيح.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/ قيام وزارة المالية بصرف (3) مليارات دينار إلى وزارة الصحة من تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، ككلف علاجية؛ لعلاج عدد من جرحى التظاهرات في المستشفى الألماني (Vivants)، استثناءً من الضوابط والتعليمات النافذة، وبرنامج الاستقدام، والإخلاء الطبي.

ثانياً/ الموافقة على زيادة رأس مال صندوق الإسكان العراقي بمبلغ (1000000000000) دينار، فقط واحد تريليون دينار ليكون رأس المال الكلّي (2000000000000) دينار، فقط اثنان تريليون دينار، يسدد من وزارة المالية، بحسب ما جاء في قرار مجلس أمناء صندوق الإسكان، استناداً إلى أحكام المادة (1/ثانياً)، من قانون صندوق الإسكان العراقي (32 لسنة 2011).

ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (137 لسنة 2021) .

رابعاً/
- الموافقة على قيام شركة النفط الوطنية بالدخول كشريك ممول مع شركة (توتال) في مشروعها العملاق في البصرة.

- دعم قيام شركة النفط الوطنية بممارسة النشاط التجاري؛ لتعظيم الإيرادات، والعوائد المالية للموازنة العامة.

- المصادقة على مجموعة قرارات تستهدف تعظيم قدرات إنتاج النفط والغاز، من قبل شركة النفط الوطنية في الحقول الجنوبية.

خامساً/ استثناء مشروع ماء تازة في محافظة كركوك من الإجراءات المبينة في قرار مجلس الوزراء (259 لسنة2021)، الخاص بتوجيه دعوات مباشرة إلى شركات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة؛ للأسباب المثبتة في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المرقم بالعدد (م.خ/679) المؤرخ في 29 أيلول2021.
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