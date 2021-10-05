الحلبوسي والزمانان يبحثان دور المجتمع الدولي بالرقابة على الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسفير الكويتي سالم الزمانان، الثلاثاء، دور المجتمع الدولي في الرقابة على الانتخابات المقررة الأحد المقبل.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم الزمانان، وبحث اللقاء العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتطورات المشهد السياسي في العراق، وأهمية الانتخابات النيابية المبكرة والتي ستجرى في العاشر من الشهر الجاري".

كما بحث اللقاء بحسب البيان "أهمية ودور المجتمع الدولي في الرقابة على الانتخابات لضمان الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين بنتائج الانتخابات، وتحفيزهم على المشاركة الواسعة لاختيار ممثليهم".