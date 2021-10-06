العراق وايران يتبادلان رفات 31 جنديا

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، إنها "أشرفت على إعادة رفات 11 جنديّا عراقيا، و20 جنديّا إيرانيا إلى بلديهما عند منفذ الشلامجة الحدودي قرب مدينة البصرة جنوب العراق، ولا تزال آلاف العائلات تجهل مصير أحبائها"، مؤكدة أنها "ستواصل دعمها للجهات المعنية في تقديم إجابات لهذه العوائل".واضافت انه "منذ سنوات يعلن البلدان بين فترة وأخرى، تبادل تسليم رفات للجنود بين الطرفين، في المعابر الحدودية، إذ تقام مراسم تسليم رسمية في تلك المواقع".وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في آذار الماضي، عن تبادل العراق وإيران رسميا رفات 68 جنديا فُقدوا خلال الحرب.