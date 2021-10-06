بعد إعلانه حل البرلمان.. الحلبوسي يأمل بمشاركة واسعة في العرس الانتخابي

وقال الحلبوسي في تدوينة له، "لأنه كان خيار العراقيين، كانت الانتخابات مبكرة.. شكراً لشعبنا العظيم الذي أكد حضارته بخياراته الواعية وإصراره على مواجهة التحديات، وشكراً لأعضاء مجلس النواب على ما قدموها خلال مدة مسؤوليته".وأضاف، "غداً تنتهي الدورة النيابية الرابعة، وسيختار الشعب من يمثله في العاشر من تشرين الأول؛ للبدء مجدداً بمرحلة واعدة بعون الله، وأملنا بمشاركة واسعة في العرس الانتخابي تنسجم مع ضرورات المستقبل الذي يرتجيه العراقيون".وكانت السومرية نيوز، قد حصلت على وثيقة مذيلة بتوقيع الحلبوسي، جاء فيها، إنه "استناداً إلى المادة 64 ثانياً من الدستور وإلحاقاً بقرار مجلس النواب بالرقم 32 لسنة 2021، تقرر إنهاء عضوية النواب للدورة النيابية الرابعة؛ لانتهاء فترة عمل الدورة الانتخابية بتاريخ 7 / 10 /2021".