الحكيم يدعو لتجاوز الملاحظات التي رافقت الاقتراع الخاص

وقال الحكيم في تغريدة عبر تويتر، "شكرنا وتقديرنا العاليين للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات للجهود الإستثانية التي بُذلت لإنجاح عملية الإقتراع الخاص التي جرت هذا اليوم".وثمن "دور بعثة اليونامي والمراقبين الدوليين من الإتحاد الأوربي و جامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات المراقبة لهذا الإستحقاق الوطني الكبير".ودعا الحكيم، "لمواصلة وإستكمال فعالياتهم وأنشطتهم في يوم الإقتراع العام، معربا عن شكره للقوات الأمنية اللذين شاركوا بشكل فاعل في التصويت الخاص، والأجهزة الأمنية المعنية التي ساهمت بإنجاز الجزء الأول من المهمة الإنتخابية".ودعا الحكيم، أيضاً إلى "بذل أقصى الجهود وإتخاذ كافة التدابير لتجاوز الملاحظات التي رافقت إجراءات هذا اليوم".