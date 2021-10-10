تحالف الفتح يعلق على انتهاء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

وقال التحالف في بيان، إنه "بحمد الله، انتهت اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المهمة والمفصلية، وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدير العاليين إلى شعبنا العراقي العزيز عامة وأمة الحشد والمقاومة خاصة للمشاركة فيها".واعرب التحالف عن شكره ايضا إلى "المرجعية الدينية العليا لحثها الناخبين على المشاركة في هذا الحدث الوطني المهم، الشكر أيضا لقواتنا الأمنية بمختلف صنوفها لما بذلته من جهود واضحة لتأمين العملية الانتخابية"، مضيفاً "كذلك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جهودها بالرغم من ملاحظاتنا على بعض الإجراءات التي أدت إلى حرمان بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم".