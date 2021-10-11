وزير الخارجية يترأس وفد العراق المشارك في اجتماع دول حركة عدم الانحياز

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس وفد العراق المُشارَك في اجتماع دول حركة عدم الانحياز والاحتفال بالذكرى الـ60 على تأسيسها وانعقاد المُؤتمر الأول لها في العاصمة الصربية بلغراد".وكان سفير جمهورية صربيا لدى بغداد اوروش بالوف، قد سلم دعوة رسميّة مُوجهة من وزير الخارجية الصربيّ نيكولا سيلا كوفيتش إلى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين لحضور قمة دول عدم الانحياز التي ستعقد احتفالاً بالذكرى الستين للمُؤتمر الأول لتأسيس الحركة، والتي تستضيفها جمهوريَّة صربيا في العاصمة بلغراد.