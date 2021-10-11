السومرية تستمر في مواكبة عملية إعلان نتائج الانتخابات العراقية

تواصل وكالة السومرية نيوز، تغطيتها لعملية إعلان نتائج أول انتخابات برلمانية "مبكرة" يشهدها العراق بعد عام 2003.

وكانت السومرية، في تغطية حصرية ومواكبة مستمرة منذ بدء عملية الاقتراع الخاص ثم العام وصولاً إلى هذه اللحظة.

