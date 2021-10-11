بالصور.. احتفالات في قلب بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لاحتفالات مواطنين في ساحة التحرير وسط بغداد.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة.