الأمم المتحدة تثني على انتخابات العراق وتجدد الالتزام بدعمه

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الانتخابات العراقية قائلا إن "المنظمة الدولية تجدد التأكيد على التزامها الكامل بدعم العراق حكومة وشعبا".



وذكرت صفحة المنظمة الدولية عبر "فيسبوك" أن غوتيرش أثنى في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، على "نساء ورجال العراق لتصميمهم على إسماع أصواتهم من خلال صناديق الاقتراع".



وحث الأمين العام في البيان، جميع أصحاب المصلحة على التحلي بالصبر والاحترام للجدول الزمني للانتخابات بينما تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجدولة النتائج، وذلك "لحل أي نزاعات انتخابية قد تنشأ من خلال القنوات القانونية المعمول بها، وإكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".

وشهد العراق يوم أمس الأحد انتخابات برلمانية مبكرة في بغداد والمحافظات.