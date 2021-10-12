بغداد وانقرة تناقشان تشكيل لجنة مُشتركة لتسهيل دخول العراقيين إلى تركيا

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "التقى اليوم، وزير الخارجيَّة التركي مولود تشاووش أوغلو، على هامش مُشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز، والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة، الذي يعقد حالياً في مدينة بلغراد في صربيا".وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين والمُستجدات الأمنيّة والسياسيّة في المنطقة، وقدم حسين إيجازاً عن سير العمليّة الانتخابية التي جرت في العراق يوم 10 تشرين الأول".وأكَّد الوزير العراقي، على "أهميّة تبادل الزيارات بين المسؤولين من كلا البلدين لمُناقشة العديد من القضايا المُشتركة، وكذلك تشكيل لجنة مُشتركة لغرض تسهيل منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة تركيا وكذلك المواطنين الاتراك الراغبين في زيارة العراق وتخفيف قيود السفر".من جانبه، قدم وزير الخارجيَّة التركي تهنئته "لنجاح سير العمليّة الأنتخابيّة في العراق، مُعرباً عن تقديره على مُبادرة العراق بعقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لغرض خفض التوترات السياسيّة واحتواء الازمات في المنطقة".