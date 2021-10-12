البوسنة تؤكد على مساهمة شركاتها في إعادة الاعمار بالعراق

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "التقى اليوم، رئيس المجلس الرئاسيّ البوسنيّ، ميلوراد دويدك، على هامش مُشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز، والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة، الذي يعقد حالياً في مدينة بلغراد في صربيا، حيث جرى بحث سُبُل تطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وفي مُختلف المجالات".وتطرق اللقاء، إلى "سير العمليّة الانتخابيّة ونجاحها التي جرت في العراق يوم 10 تشرين الأول وبمُراقبة دوليَّة".ورحب حسين "بخطوة حكومة البوسنة لإعادة تأسيس العلاقات السياسيّة بين البلدين وفتح آفاق أرحب للتعاون الثنائيّ بين الجانبين"، مؤكداً على أهميّة تبادل الزيارات بين المسؤولين ومن مُختلف القطاعات لمعرفة الاحتياجات وإبرام الاتفاقات بمُوجبها، مُشيراً إلى أهميّة إبرام اتفاقات لمنح التسهيلات ورفع قيود السفر بين موطنيّ البلدين.من جانبه، أكَّد رئيس المجلس الرئاسيّ البوسنيّ، على "استعداد وجاهزيّة حكومته لتطوير العلاقات الثنائيَّة والسياسيَّة بين البلدين، ومُساهمة الشركات البوسنيّة في إعادة الاعمار والمشاريع المُتعددة في العراق".