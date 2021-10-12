البوسنة تؤكد على مساهمة شركاتها في إعادة الاعمار بالعراق

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اصابة شخص بنزاع عشائري في الناصرية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

البوسنة تؤكد على مساهمة شركاتها في إعادة الاعمار بالعراق

سياسة

2021-10-12 | 11:57
البوسنة تؤكد على مساهمة شركاتها في إعادة الاعمار بالعراق
683 مشاهدة

بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسيّ البوسنيّ، سُبُل تطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وفي مُختلف المجالات، فيما أكد الأخير مساهمة الشركات البوسنية في إعادة الاعمار بالعراق.

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "التقى اليوم، رئيس المجلس الرئاسيّ البوسنيّ، ميلوراد دويدك، على هامش مُشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز، والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة، الذي يعقد حالياً في مدينة بلغراد في صربيا، حيث جرى بحث سُبُل تطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وفي مُختلف المجالات".

وتطرق اللقاء، إلى "سير العمليّة الانتخابيّة ونجاحها التي جرت في العراق يوم 10 تشرين الأول وبمُراقبة دوليَّة".

ورحب حسين "بخطوة حكومة البوسنة لإعادة تأسيس العلاقات السياسيّة بين البلدين وفتح آفاق أرحب للتعاون الثنائيّ بين الجانبين"، مؤكداً على أهميّة تبادل الزيارات بين المسؤولين ومن مُختلف القطاعات لمعرفة الاحتياجات وإبرام الاتفاقات بمُوجبها، مُشيراً إلى أهميّة إبرام اتفاقات لمنح التسهيلات ورفع قيود السفر بين موطنيّ البلدين.

من جانبه، أكَّد رئيس المجلس الرئاسيّ البوسنيّ، على "استعداد وجاهزيّة حكومته لتطوير العلاقات الثنائيَّة والسياسيَّة بين البلدين، ومُساهمة الشركات البوسنيّة في إعادة الاعمار والمشاريع المُتعددة في العراق".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:06 | 2021-10-12 16:06
15:56 | 2021-10-12 15:56
15:50 | 2021-10-12 15:50
المزيد
اعلان
اعلان
السومرية تنشر نتائج الاقتراع في (11) محافظة عراقية
34.61%
10:28 | 2021-10-11
السومرية تنشر نتائج الاقتراع في (11) محافظة عراقية
10:28 | 2021-10-11
نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد
18.63%
11:00 | 2021-10-11
نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد
11:00 | 2021-10-11
وفق النتائج الأولية.. السومرية تنشر مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع
16.14%
13:15 | 2021-10-11
وفق النتائج الأولية.. السومرية تنشر مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع
13:15 | 2021-10-11
تعليق شديد اللهجة من قبل العامري بشأن نتائج الانتخابات
10.62%
04:31 | 2021-10-12
تعليق شديد اللهجة من قبل العامري بشأن نتائج الانتخابات
04:31 | 2021-10-12
تنويه هام بشأن إصدار &quot;البطاقة الموحدة&quot;
10.22%
05:35 | 2021-10-12
تنويه هام بشأن إصدار "البطاقة الموحدة"
05:35 | 2021-10-12
حقيقة استبعاد حنان الفتلاوي من المرشحين الفائزين في الانتخابات
9.78%
07:14 | 2021-10-12
حقيقة استبعاد حنان الفتلاوي من المرشحين الفائزين في الانتخابات
07:14 | 2021-10-12
المزيد
كثيف
كثيف
غير كاف
غير كاف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.