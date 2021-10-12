أول تعليق من العبادي على نتائج الانتخابات

اعتبر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأربعاء، أن ارتباك اجراءات المفوضية وعدم مصداقية اعلان النتائج اضعف الثقة بالانتخابات.

وقال العبادي في تغريدة في "تويتر"، إنه "في بداية مظاهرات تشرين ٢٠١٩ كنا اول المطالبين بانتخابات مبكرة نزيهة يشارك بها العراقيون لإعادة ثقتهم بالدولة".

وأضاف "اليوم انجزت المبكرة لكن ارتباك اجراءات المفوضية وعدم مصداقية اعلان النتائج اضعفت الثقة بالانتخابات فاصبحت لا جامعة للناس ولا مانعة للفرقة"، مشدداً بالقول "العاقل من يصحح قبل موعد الصبح".

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أمس الاثنين، نتائج الانتخابات المبكرة، اظهرت تقدم الكتلة الصدرية بحصولها على 73 مقعداً.