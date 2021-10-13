صربيا تهنئ بنجاح انتخابات العراق

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، اليوم الأربعاء، إن "رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيج، وزير خارجيَّة جمهوريَّة العراق فؤاد حسين، في مكتبها بتاريخ 12 تشرين الأول 2021، على هامش مُشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة الذي عقد في مدينة بلغراد في صربيا".وقدم حسين، خلال اللقاء، "استعراضاً للتطورات والتحولات السياسية في العراق، وكذلك تاريخ العلاقات بين البلدين، كما أوجز سير العمليّة الانتخابية التي جرت بتاريخ 2021/10/10".وقدمت رئيسة الوزراء الصربية، "التهنئة على نجاح العمليّة الانتخابيّة، معربةً عن تمنياتها إلى العراق بالتقدم والازدهار، مؤكدة على دعم بلادها للعراق".وأعرب حسين، عن "امتنانه لحكومة صربيا على مواقفها، مُشيراً إلى أهميّة مُشاركة الشركات الصربيّة وفي مختلف القطاعات، في إعادة اعمار المدن المُحررة وإعادة بناء البنى التحتية التي دمرت اثناء الحروب التي مرت على العراق وكذلك جرائم عصابات داعش الإرهابيّة".واتفق الجانبان، وفق البيان، على "ضرورة استئناف أعمال اللجنة العراقيَّة- الصربيّة المُشترَكة، وأهميّة تبادل الزيارات بين مسؤوليّ البلدين".