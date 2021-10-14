قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها يخص "مدينة رياضية"

وقال مكتب الكاظمي، إن "الجلسة جرى فيها بحث فيها تطورات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:أولاً/ قيام وزارة التخطيط بمناقلة مبلغ مقداره (281608986) دولاراً، من تخصيصات المشاريع لعقود وجولات التراخيص النفطية لسنة/2021، على أن ترصد المبالغ ضمن المشاريع الاستثمارية لوزارة النقل لعام/2021، ويتم تسديد مستحقات الشحنات العينية للعقود عند التسوية القيدية لاحقاً، ووفقاُ للنص الذي سيدرج بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022، أو عن طريق المناقلة من تخصيصات المشاريع الأخرى؛ لتسديد الدفعات المتأخرة لمشروع شراء الطائرات الحديثة مع شركة بوينغ.ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء (130 لسنة 2020) بشأن المدينة الرياضية المهداة من الملك السعودي (سلمان بن عبد العزيز آل سعود)، ليصبح بحسب الآتي:1. اختيار موقع بسماية لغرض إقامة المدينة الرياضية المهداة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.2. تولي وزارة المالية تخصيص قطعة الأرض المرقمة (1/974 مقاطعة 8 كرزية) البالغ مساحتها (631) دونماً إلى وزارة الشباب والرياضة؛ لغرض إنشاء المدينة الرياضية، وهي جزء من القطعة المرقمة (794/1 مقاطعة 8 كرزية) العائدة ملكيتها إلى وزارة المالية البالغ مساحتها (1642 دونماً و11 أولكاً و20 متراً مربعاً).3. الإبقاء على تخصيص قطعة الأرض المرقمة (14/1 مقاطعة 8 کرزية) لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والإيعاز إلى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة بتحويل تخصيصها من أغراض جامعة الرشيد إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحاجة الفعلية إلى هذه الأرض، لغرض إقامة مشاريعها الجامعية والتعليمية عليها ولتوسيع المؤسسة التعليمية.4. تولي وزارة الشباب الرياضة الإشراف على مشروع المدينة الرياضية بالتنسيق مع الجانب السعودي من خلال المجلس التنسيقي العراقي السعودي، المؤلف بموجب الأمر الديواني (14 لسنة 2020).ثالثاً/ إقرار وثيقة المساهمات المحددة وطنياً لجمهورية العراق بشأن تغير المناخ. وعلى الجهات ذات العلاقة العمل علی تنفیذ ما جاء في الوثيقة كل بحسب تخصصه.رابعاً/ الموافقة على تخويل أمانة بغداد صلاحية التنفيذ المباشر وتجزئة العمل الواحد لمشروعات تطوير المحلات والشوارع، في ضمن الموازنة التشغيلية لهذه السنة المالية؛ لتتمكن من الاستفادة من الأموال في إنجاز المشروعات المخطط من قبلها.خامساً/ تنازل وزارة المالية عن بدل بيع الأراضي المخصصة لإنشاء المدن الصناعية التي تقام من قبل وزارة الصناعة والمعادن، والبالغ سبعون ملياراً ومليونين وثمان مئة ألف دينار، بوصفه ديناً حكومياً استناداً إلى أحكام المادة (46/ثانياً) من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وأحكام المادة أولاً من قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).