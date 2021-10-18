العراق يفتتح جناحه في معرض أكسبو دبي 2020

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن وزيرها فؤاد حسين "أفتتح أمس الأحد، الجناح العراقيّ المُشارك في معرض أكسبو دبي 2020، بحضور وزير الدولة في وزارة الخارجيَّة الإماراتيّة خليفة شاهين المرر، ورئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار، وسفير جمهوريّة العراق لدى أبوظبي مظفر مصطفى الجبوري، إضافة إلى وكلاء وزارتي التجارة والثقافة".وأكَّد حسين، في كلمته بالمُناسبة، بـأن "هذا الملتقى العالمي سيكون فرصةً لتحقيق المزيدِ من التعاون فـــــي مختلف المجالات بين العراق والإمارات، وبما يخدم الشعبين ويعــــود بالفائدة على دولنا والعالم أجمع".وأضاف: "نتطلعُ اليوم إلى شراكة حقيقية مع دول العالم في التنمية والاستثمار ، لتحقيق النمو، واضعين نصب اعيُننا المصالح المُشترَكة، مُشيراً إلى أنَّ الطموح بمزيد من التعاون لن يكتمل إلا بتحقيق الإستقرار، مؤكداً أنَّ الحكومةَ العراقية قامت بجُهُود استثنائية في تفعيل الجانب الإقتصاديّ، وسارعت في إزالة العقبات التي تعترض الاستثمار في البلاد".