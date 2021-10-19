الحكيم يؤكد لوفد صدري اهمية اطلاق "رسائل التطمين" من الجميع

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، الاربعاء، لوفد صدري اهمية اطلاق رسائل التطمين من قبل الجميع.



وقال مكتب الحكيم في بيان، إن "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية استقبل بمكتبه في بغداد وفد الكتلة الصدرية برئاسة حسن العذاري وبحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني".

وبين الحكيم بحسب البيان "أهمية الوئام الوطني ورسائل الإطمئنان المتبادلة بين جميع الأطراف"، وقال إن "الانتخابات كانت وسيلة لخروج العراق من أزمة سياسية كان قد عاشها في مرحلة سابقة لذا لابد أن تسهم نتائجها في تحقيق تطلعات الشعب العراقي ومطالبه بالخدمات وفرص العمل وحفظ الدولة وسيادته".

وجدد التأكيد على "ضرورة النظر بالشكاوى والطعون المقدمة من الكتل السياسية"، مبينا أن "الطعون والشكاوى ليست سبيلا لتقدم هذه الكتلة او تراجع تلك بقدر ما هي وسيلة لتعزيز الثقة بالممارسة الإنتخابية وإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية العراقية وتراكمها الإيجابي".