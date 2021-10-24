المالكي يحدد موعد أجتماع القوى الوطنية بشأن أزمة الانتخابات

وقال المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الاجتماع دعا اليه الاطار التنسيقي وسيعقد مساء اليوم الأحد ويضم جميع القوى الوطنية للتداول في ازمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها".وأضاف، ان "الاجتماع سيبحث الافكار والاليات لمعالجة واحتواء الازمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي، مبينا ان الاجتماع سيكون لاجل حل الازمة وليس تحالفا سياسيا".