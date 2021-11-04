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الحلبوسي يستقبل الصدر في بغداد
سياسة
2021-11-04 | 15:08
7,192 مشاهدة
استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، الخميس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان مقتضب، إن "رئيس تحالف تقدم استقبل، اليوم الخميس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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