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المفوضية تصدر إيضاحاً حول العد والفرز اليدوي لمحطات معينة - عاجل

سياسة

2021-11-15 | 08:19
المفوضية تصدر إيضاحاً حول العد والفرز اليدوي لمحطات معينة - عاجل
5,605 مشاهدة

أصدرت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، توضيحاً حول علميات العد والفرز اليدوي للمحطات التي أُلزمت بها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات.

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "أجرت اليوم علميات عد وفرز يدوي للمحطات التي أُلزمت بها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات، حيث قررت الهيئة في وقت سابق التحقق من صحة الإجراءات المُتخذة ومدى تأثيرها على أحقية الطاعن في الفوز بعضوية مجلس النواب وعدد الأصوات الحقيقية التي حصل عليها نتيجة الاقتراع".

وبينت، أن "هذه المحطات تقع في الدائرة السادسة (مكتب انتخابات بغداد الرصافة)، وشملت 108 محطة، جرى عدها وفرزها في قاعة (الشرف) ببغداد، وتبين انها مطابقة أثناء المشاهدة العيانية، عدا صناديق ثمانية محطات وُجد فيها أوراق اقتراع اتضح عدم بطلانها، من خلال تدقيقها من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض، ورُفعت النتيجة إلى مجلس المفوضين الذي بدوره سيرسلها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لتقول قولها فيها".

وأشارت إلى أنه "تمت الإجراءات بحضور المراقبين الدوليين وعدد من منظمات المجتمع المدني المتخصصة بمراقبة الانتخابات، إضافة إلى وكلاء الكيانات السياسية، لمتابعة العملية وفق الضوابط المعمول بها".
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