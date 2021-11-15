الكاظمي يستقبل نائب رئيس المفوضية الاوروبية

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الكاظمي أكد على أهمية علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وضرورة تطويرها في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها"، مشيرا إلى "أهمية الاستفادة من التجارب التنموية للدول الأوروبية، ولاسيما في مراحل ما بعد الحروب، فضلاً عن تشجيع الاستثمار وخلق البيئة السليمة له".واضاف ان "نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، جدّد دعم الاتحاد الأوروبي للعراق وهو يشق طريقه نحو الاستقرار"، مبينا أن "الاتحاد الأوروبي سيبقى صديقاً للعراق على المدى الاستراتيجي البعيد".واشار البيان الى ان "اللقاء بحث أيضاً، قضية المواطنين العراقيين العالقين في عدد من مدن الاتحاد الأوروبي، وقد شدد الكاظمي في هذا الصدد، على أهمية اتخاذ كل الإجراءات المشتركة؛ للحفاظ على أمن المواطنين العراقيين وسلامتهم في مختلف أجزاء الاتحاد الأوروبي، والعمل على تجنب وقوع أي عراقي ضحية لشبكات التهريب"، مؤكدا أن "الحكومة تعمل على إعادة جميع العراقيين العالقين طوعياً، وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم".وتابع ان "نائب رئيس المفوضية الأوروبية عبّر عن شكر الاتحاد الأوروبي وسعادته للإجراءات المبكرة التي اتخذها العراق في محاربة عمليات التهريب التي يقع ضحيتها المواطنون الأبرياء، وأكد على أهمية التعاون المشترك من أجل إعادتهم".