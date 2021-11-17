تفاصيل اجتماع الحكيم مع مسعود بارزاني في أربيل

بحث ئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني التطورات السياسية والأمنية في البلاد.

وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، "إستذكرنا عند لقائنا مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني التاريخ المشترك الذي جمعنا معه ومع القيادات الكردية في مواجهة الدكتاتورية وبناء العراق الجديد، وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي والأمني ونتائج الإنتخابات الأخيرة وما أفضت إليه من إرباك وعدم توازن".

واضاف، "دعونا إلى تطمين الجهات المعترضة على النتائج لاستعادة الشفافية والثقة بالنظام الديمقراطي وشددنا على التهدئة والحوار للخروج من الأزمة الحالية وتجنب الإنسداد السياسي".

واكد الحكيم على "أهمية التنازل للعراق والمصلحة العامة، وأهمية تشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي في الخدمات وفرص العمل وإنهاء الملفات العالقة والمرحلة من الدورات السابقة"، مبينا، "إن إستقرار العراق مرهون بتحلي القادة بثقافة التنازل للعراق ومصلحة شعبه"، لافتا الى ان "المبادرة الوطنية التي طرحناها تمثل رؤيتنا للحل في الأزمة الحالية من دون أن نطلب دورا في الحكومة القادمة".

وجدد الحكيم التاكيد على احترام سيادة العراق وإيقاف التدخلات والإعتداءات الخارجية على أراضيه"، مشيرا الى ان "قوة بغداد قوة لأربيل والعكس صحيح وهذا ما أثبتته التجارب السابقة".

وفي وقت سابق من اليوم، بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، مع رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، أزمة نتائج الانتخابات والعلاقة بين بغداد واربيل.