Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأدوية الأوروبية تكشف معلومات عن عقار لعلاج كورونا- عاجل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ترجيحات سياسية بموعد ولادة الحكومة المقبلة وكيف سيكون شكلها

سياسة

2021-11-18 | 06:24
ترجيحات سياسية بموعد ولادة الحكومة المقبلة وكيف سيكون شكلها
3,630 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

مابين سعي الأطراف السياسية التي تصر على الاغلبية السياسية واخرى تنادي بحكومة توافقية، يبقى المشهد الحكومي غامضا، مع ترجيحات بان ترى الحكومة المقبلة النور في الاشهر الاولى من العام المقبل، ففي الوقت الذي رجح فيه سياسي تشكيل حكومة توافقية في شباط من العام المقبل،شدد اخر على اهمية الذهاب الى الخيار التوافقي في تشكيل الحكومة المقبلة للحفاظ على السلم المجتمعي.

عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، رجح ان ترى الحكومة المقبلة النور وبشكل توافقي في شهر شباط من العام المقبل.

وقال جعفر في حديث للسومرية نيوز، إن "الحديث عن تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها أغلب القوى السياسية لا تعتبر شكل من أشكال المحاصصة بل هي آلية دستورية وديمقراطية واضحة لتشكيل الكتلة الاكبر التي لن تتحقق الا من خلال تحالفات بين القوى السياسية تضمن التمثيل العادل لجميع المكونات الممثلة للشعب العراقي"، مبينا ان "جميع الحكومات السابقة تشكلت وفق الية توافقية وفق الية نعتقد انها طبيعية ومعمول بها في اغلب دول العالم".
واضاف جعفر، ان "جميع الحكومات السابقة كانت حريصة على توفير بيئة اقتصادية جيدة، لكن الظروف الاستثنائية بالمرحلة السابقة وخصوصا مع دخول زمر داعش الارهابية والوضع الصحي خلال جائحة كورونا والركود الاقتصادي أوجدت حالة من البطالة والكساد في السوق اثرت بشكل كامل على الوضع العام"، لافتا الى ان "هنالك ضرورة في استقطاب الحكومة المقبلة للكفاءات المعمارية والهندسية للنهوض بالواقع التنموي والعمراني للبلد".

وتابع ان "تشكيل الحكومة المقبلة لن يختلف في آلياته عن التجارب السابقة حيث ستتفق الكتلة الاكبر على شخصية يتم طرحها على باقي الشركاء ويحصل عليها حوار ما بين قبول ورفض الى ان يتم الاتفاق على صيغة نهائية وهو ما ينسجم مع الية اختيار الرئاسات الثلاث ضمن استحقاق كل مكون"، موضحا ان "رئيس الوزراء نحتاج ان يكون محسوبا على كتلة سياسية او مجموعة كتل ليتم نسب النجاح والفشل لها يقابلها معارضة تقويمية بناءة على اعتبار ان المجيء برئيس وزراء لا يحسب على كتلة سيجعل الجميع يتبرون منها وفق الفشل".

وأكد جعفر، ان "طرح اي اسم لمنصب رئيس الوزراء في وقت مبكر معناه احراق هذا الاسم لاننا تعودنا بالتجارب السابقة ان الاسم الذي سيمرر هو الذي يطرح في اللحظات الاخيرة او ما تسمى اللحظات الحرجة واتفاقات الساعات الاخيرة"، مبينا ان "تردد المفوضية في إعلان النتائج النهائية واستكمال بعدها الإجراءات القضائية بشكل رسمي لن يجعل الكتل السياسية قادرة على الذهاب الى المرحلة المقبلة وهي تسمية الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة ما يجعلنا امام فترة لا تقل عن نهاية العام الحالي لحسم جميع النتائج والذهاب بعدها الى حوارات تشكيل الحكومة التي نعتقد انها ستكون توافقية وقد ترى النور في شهر شباط من العام المقبل".


عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا الكاتب، رأى ان خيار الحكومة التوافقية للمرحلة المقبلة هو الخيار الافضل والاسلم للعملية السياسية في ظل الظروف والمعطيات الحالية.

وقال الكاتب في حديث صحفي، إن "بعض القوى السياسية لديها السلاح والجماهير وفي حال اقصاء أي طرف قد يتأزم الموقف اكثر من وضعه الحالي، بالتالي فإن الحكومة التوافقية ستكون هي الخيار الافضل والاسلم للعملية السياسية في العراق خلال هذه المرحلة والتي نعتقد انها ستكون خلال الاشهر القليلة المقبلة".

واضاف الكاتب، ان " تشكيل الحكومة التوافقية هو الخيار الأقرب للتحقق خلال الفترة القريبة المقبلة نتيجة للمعطيات والظروف الحالية للوضع في البلد"، مبينا ان "هناك مطالبات من بعض الأطراف لحكومة اغلبية سياسية لكننا نعتقد ان هذا الخيار صعب خلال المرحلة الحالية لاسباب مختلفة".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:22 | 2021-11-18 12:22
11:58 | 2021-11-18 11:58
11:51 | 2021-11-18 11:51
المزيد
اعلان
اعلان
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.