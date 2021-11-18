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المالكي: تشكيل الحكومة المقبلة لا يمكن ان يكون من دون توافق وطني - عاجل

سياسة

2021-11-18 | 07:03
المالكي: تشكيل الحكومة المقبلة لا يمكن ان يكون من دون توافق وطني - عاجل
6,699 مشاهدة

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، ان تشكيل الحكومة المقبلة لا يمكن ان يكون من دون توافق وطني.

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير المملكة المتحدة الجديد لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون".
 
واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء البحث في مستجدات الاوضاع السياسية والانتخابات النيابية المبكرة وما افرزته الانتخابات من اعتراضات حول النتائج وتأثيرها في الوضع السياسي الراهن في البلد".
 
وتابع البيان، ان "المالكي أبدى ترحيبه بالسفير ريتشاردسون، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة سفيرا لبلاده في بغداد، مؤكدا أن "العراق تربطه علاقات وثيقة مع بريطانيا في مختلف المجالات".
 
وبحسب البيان، المالكي "رغبة العراق في تطوير علاقاته مع المملكة المتحدة، وحرصه على ديمومة العلاقات مع دول العالم وتوفير البيئة المُلائِمة لعمل جميع البعثات في البلاد، مجددا رفضه لاستهداف اية بعثة دبلوماسية".
 
وأكد المالكي ان "الانتخابات التزام وطني ونزاهتها احد مقومات نجاحه"، مشيرا الى وجود تشكيك في النتائج والاليات التي استخدمتها المفوضية، لذلك خيار اعادة الانتخابات امر مستبعد لكن معالجة هذه الشكاوى اعتقد ستكون بداية الخروج من هذه الازمة".
 
واوضح رئيس ائتلاف دولة القانون ان "تشكيل الحكومة المقبلة لا يمكن ان يكون من دون توافق وطني"، لافتا الى انه "بعد المصادقة على نتائج الانتخابات ستنطلق الحوارات المتعلقة بتشكيل الحكومة، معربا عن امله في تشكيل حكومة معبرة عن طموح العراقيين وقادرة على تقديم الخدمات".

من جانبه أكّد السفير البريطاني دعم الحكومة البريطانية جهود العراق في مسار الأمن الإقليمي والتهدئة، واضطلاعه بدور داعم ومرسخ للسلام والتنمية المستدامة في المنطقة.

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