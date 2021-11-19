فؤاد حسين ونظيره البحريني يبحثان العلاقات الثنائيّة بين البلدين

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين ألتقى مع نظيره البحرينيّ عبداللطيف الزيانيّ في العاصمة البحرينيّة المنامة في سياق أعمال قِمّة الأمن الإقليميّ/ حوار المنامة/17، وجرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة بين بغداد والمنامة، وأهمّية الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي مصالح البلدين الشقيقين، وتعزيز آفاق التعاون الستراتيجيّ الثنائيّ خاصّة فيما يتوافر في العراق من فرص استثماريّة واعدة بما يخدم تطلُّعات الشعبين".وأعرب حسين، عن "اهتمام العراق، وتطلُّعه لمزيد من الازدهار لمملكة البحرين على مُختلِف الصُعُد، مُوضِحاً: تهمُّنا مملكة البحرين سياسيّاً، وستراتيجيّاً، ونحن سعداء بما تشهده من ازدهار، وتطوّر، وتنمية".وفي الشأن المحلّي أفصح الوزير حسين، عن "مُستجدّات الأوضاع السياسيّة في العراق، وما أسفرت عنه نتائج الانتخابات، وما شابها من اعتراضات، وطريقة تعاطي الحكومة معها"من جهته أكّد عبداللطيف الزياني، "اهتمام حُكُومة بلاده بأمن وسلامة العراق، مُعرِباً عن تهنئته بنجاح الانتخابات، ومُثمِّناً ما قدَّمته وزارة الخارجيّة العراقيّة من تسهيلات إلى القنصل العامّ البحرينيّ في النجف الأشرف".كما بحث الجانبان قضيّة اللاجئين إلى بيلاروسيا وما اتجه إليه هذا الملفّ الإنسانيّ من منحى سياسيّ، وأوضح معالي الوزير: أنّ وزارة الخارجيه العراقيّة سارعت إلى التواصُل مع الاتحاد الأوروبي عبر القنوات الدبلوماسيّة، وتقديم المساعدة العاجلة للاجئين، وتسيير رحلة استثنائية لإعادتهم إلى العراق، وكان على متنها حوالى 430 مُواطِناً، وفق البيان.