أعضاء الكتلة الصدرية يجتمعون في الحنانة: دعوة للتكاتف مع الكتل الفائزة

وكتب رئيس اللجنة التفاوضية للتيار الصدري، حسن العذاري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم اليوم السبت المصادف 21-11-2021 عقد اجتماع لأعضاء الكتلة الصدرية في (الحنانة) النجف الاشرف".ونقل العذاري، وفق البيان، توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لأعضاء الكتل، وكان من اهمها: "على الجميع تحمل المسؤولية من اجل العراق والحفاظ على سيادته و هيبته، والعمل والمثابرة من اجل تقديم الخدمات الى المواطن العراقي وتوفير الحياة الكريمة له".وتم التشديد، بحسب البيان، على "التكاتف والتعاون مع اعضاء الكتل الفائزة التي تمتلك الروح الوطينة في عموم العراق من اجل تقديم الخدمات على مستوى كل محافظة ومستحقاتها".واستعرض الاجتماع "مجريات الوضع الراهن و آلية العمل وكيفية التعامل معه".