العراق يبحث أوضاع اللاجئين العراقيين في المملكة المتحدة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن جابرو "نيافة الحبر الجليل مارا أثناسيوس توما دقما النائب البطريركي في المملكة المتحدة، بمبنى الوزارة في العاصمة بغداد".وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، "بحث ومناقشة اوضاع اللاجئين العراقيين في المملكة المتحدة وابرز التحديات التي تواجههم وكيفية تقديم الدعم اللازم لهم من خلال عدد من قنوات الاتصال معهم فضلا عن مناقشة اوضاع المسيحيين في البلاد والتداعيات المترتبة على إثر هجرة ونزوح العوائل المسيحية في الفترة الماضية".