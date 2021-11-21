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الصدر يحذر: البعض يريد تغيير نتائج الانتخابات
سياسة
2021-11-21 | 14:12
5,155 مشاهدة
اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، أن البعض يريد تغيير نتائج الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الاول الماضي.
واعرب الصدر في تغريدة على "تويتر" عن ادانته وشجبه للضغوطات السياسية والامنية التي تتعرض لها المفوضية.
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