الصدر يحذر: البعض يريد تغيير نتائج الانتخابات

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، أن البعض يريد تغيير نتائج الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الاول الماضي.





واعرب الصدر في تغريدة على "تويتر" عن ادانته وشجبه للضغوطات السياسية والامنية التي تتعرض لها المفوضية.