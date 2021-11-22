العامري: الغاء 18% من محطات الاقتراع سيحدث تغييرا جذريا في النتائج

وقال العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري، استقبل وفد من الجبهة التركمانية برئاسة حسن توران في مكتبه بالعاصمة بغداد".واضاف البيان، ان "الطرفين اكدا ان المخالفات وسوء ادارة المفوضية للعملية الانتخابية اسهم في احداث فوضى عارمة للوضع السياسي".من جانبه، لفت العامري الى ان "قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الساعة السادسة ستؤدي الى بطلان اكثر من 6000 محطة ، كما الغيت ما يقارب 4000 محطة بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني ان 10000 محطة ستلغى وهو رقم يشكل ما نسبته 18 بالمئة من مجموع المحطات بالعراق التي يصل عددها الى 55 الف محطة".واشار العامري الى، ان "هذه الارقام وغيرها هي ارقام كبيرة ومؤثرة من شأنها ان تحدث فارقا كبيرا وتغييرا جذريا في نتائج الانتخابات".