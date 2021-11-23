مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء الفرز اليدوي في محافظة جنوبية

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تعلن عن الانتهاء من إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة ذي قار، بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، بحضور ممثلي المرشح الطاعن والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".وبينت، أن "نتيجة إعادة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظة سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة ورفعها إلى الهيئة القضائية للانتخابات".