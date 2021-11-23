علاوي يدعو لعقد مؤتمر اقليمي يضع حداً للتدخلات الخارجية

وقال مكتب علاوي في بيان، إن الأخير "دعا خلال لقاءاتٍ منفصلة عقدها مع العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية ونجيب ميقاتي رئيس الوزراء ونبيه بري رئيس مجلس النواب، الى الاسراع في عقد مؤتمر اقليمي يضع حداً للتدخلات الخارجية التي تسببت بكافة الأزمات في المنطقة وتوفير الدعم اللازم لدول المنطقة التي تعاني من توترات وفوضى خوفاً من من ذهابها الى نقطة اللاعودة".واوضح علاوي أن "لبنان اليوم بحاجة ماسة لوقفة ودعم تأريخيين من أشقائه وأصدقائه لمساعدته في تجاوز أزمته"، معتبراً أن "الأوضاع في لبنان لا تختلف كثيرا عنها في العراق، ولن يكون في صالح المنطقة ولا العالم غياب أو تغييب البلدين الشقيقين عن المشهد الدولي الفاعل".