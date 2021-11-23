الصدر يدعو الى الابتعاد عن المهاترات السياسية

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى‏ الصدر، الثلاثاء، الى الابتعاد عن المهاترات السياسية.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" ادناه نصها، إن "الشعب يتطلع إلى حكومة أغلبية وطنية"، داعياً المحكمة الاتحادية الى "العمل بجد وحيادية". وأدناه نص تغريدة الصدر: