الكاظمي يعلق على أحداث السليمانية

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الأحداث الأخيرة في محافظة السليمانية تستدعي موقفاً مسؤولاً من الجميع.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" إن "الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفاً مسؤولاً من الجميع لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور".

وأضاف أن "التظاهرات السلمية حق مكفول دستورياً والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان".

واندلعت منذ أيام تظاهرات حاشدة في محافظة السليمانية شارك فيها الآلاف من الشباب، غالبيتهم من الطلبة، احتجاجا "على انقطاع المساعدات المالية منذ سنوات".