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العامري يلتقي بلاسخارت ويكشف سبب رفض نتائج الانتخابات

سياسة

2021-11-25 | 14:45
العامري يلتقي بلاسخارت ويكشف سبب رفض نتائج الانتخابات
3,468 مشاهدة

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، لممثلة الامم المتحدة في العراق أن رفض نتائج الانتخابات جاء للحرص على المسار الديمقراطي.

وقال مكتب العامري في بيان، إن "رئيس تحالف الفتح استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الخميس، ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت".
 
ونقل البيان عن العامري تأكيده خلال اللقاء ان "ما يهمنا ومن اولى اولوياتنا هو استقرار العراق الامني والسياسي وقد بذلنا من اجل تحقيق ذلك كل اعمارنا وشبابنا في هذا الطريق، لذلك نرفض كل ما يزعزع او يعرقل استقراره"، مشيرا الى ان "رفضنا لنتائج الانتخابات الاخيرة، جاء لاعتقادنا ان هذه النتائج كارثية وسوف تزعزع امنه واستقراره وتنسف من الاساس اهم ركن من اركان المسار الديمقراطي وهي صناديق الانتخابات".

واضاف العامري ان "الرفض جاء من باب حرصنا الشديد على المسار الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات والذي هو حصيلة نضال وجهاد طويل للشعب العراقي ضد الدكتاتورية وقُدم فيه مئات الاف من الشهداء والمفقودين والمعوقين".

وانتقد العامري بحسب البيان "موقف بلاسخارت من المفوضية العليا للانتخابات ومدحها ودفاعها عنها رغم الاخفاقات الكبيرة والكثيرة نتيجة ادارتها السيئة للانتخابات وعدم مصداقيتها وشفافيتها ومخالفاتها المتكررة للقانون"، وقال العامري "نحن لا نريد منك انتقادها علناً ولكن لا داعي لهذا المدح غير المبرر".

كما انتقد العامري "اشادة بلاسخارت الكبيرة بالجانب الفني رغم الاخفاقات الكبيرة بالاجهزة"، متسائلا "هل عندما نقدم الطعون بالطرق القانونية والقضائية هو تهديد للمفوضية كما جاء في احاطتك غير الموضوعية لمجلس الامن".

وتابع العامري وفقاً للبيان "مع شديد الاسف لم تتصرفي كممثلية للامم المتحدة لمساعدة العراق في حل مشاكله بحسب مهام البعثة، وانما تتصرفين كمندوب سامي وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا"، مضيفاً "نأسف لحديثكم غير الموفق والذي ادى الى تعقيد المشهد الانتخابي ونسف الحل السياسي".

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