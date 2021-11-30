الكاظمي يستقبل مبعوث بوتين ويتلقى دعوة لزيارة موسكو

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء شهد بحث مجمل العلاقات العراقية الروسية، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، وجرى البحث في مجال التعاون الثنائي العسكري والأمني، وفي مجال الحرب على الإرهاب وملاحقة فلول داعش الإرهابية، وشهد اللقاء أيضاً التطرق إلى الوضع في سوريا، والدور العراقي في التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وبحسب البيان، أكد الكاظمي "أهمية الدور الروسي التأريخي في المنطقة، وتطلّع العراق إلى مزيد من التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية، وتوسعة عمل الشركات الروسية في العراق في مجالات الاستثمار كافة، وتذليل العقبات أمام مشاركتها في تعزيز الاقتصاد العراقي".

من جانبه جدّد بوغدانوف دعوة الرئيس الروسي رئيس مجلس الوزراء إلى زيارة موسكو، وقد عبّر عن شكره لهذه الدعوة، مؤكداً تطلّعه لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.