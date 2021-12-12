الحكيم: إنصاف المعترضين وبيان حقيقة ما جرى سيعزز الثقة بالعملية الإنتخابية

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاحد، المحكمة الإتحادية للنظر بجدية في الطعون وإنصاف المعترضين على نتائج الانتخابات.



وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، "استقبلنا بمكتبنا صباح اليوم رئيس تحالف عزم خميس الخنجر وباركنا للتحالف تشكيلته الجديدة".

واضاف الحكيم، "تبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الانتخابات الأخيرة".

وتابع، "أكدنا ضرورة التوازن في كل الساحات العراقية وجددنا دعوة المحكمة الإتحادية للنظر بجدية في الطعون لإنصاف القوى المعترضة على النتائج".

وبين الحكيم ان "إنصاف المعترضين وبيان حقيقة ماجرى سيعزز ثقة المواطن بالعملية الإنتخابية والنظام الديمقراطي"، مؤكدا على أهمية أن ينهض مجلس النواب القادم بمسؤولياته التشريعية والرقابية وتفعيل دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد".

واوضح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية انه "خلال اللقاء ناقشنا تطورات المشهد الإقليمي حيث تم التأكيد على الحوار لحل جميع الإشكالات وفق مبدأ المصالح المشتركة".