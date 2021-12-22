السامرائي يدعو وزارة المالية الى إنشاء صندوق سيادي

دعا المرشح الفائز مثنى عبد الصمد السامرائي،اليوم الاربعاء، الحكومة العراقية الى انشاء صندوق سيادي تحت مسمى صندوق الاجيال بنفس قيمة مبلغ الاستقطاع للتعويضات السابقة للكويت.

وقال السامرائي في تغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز، انه "ان الاوان للعمل على حماية مستقبل الاجيال بعد ان تخلصنا من ربقة الديون باستكمال الدفعة الاخيرة من التعويضات لدولة الكويت".



واضاف انه "بموجب قانون الادارة المالية ادعو وزارة المالية والحكومة العراقية لانشاء صندوق سيادي بنفس قيمة مبلغ الاستقطاع للتعويضات السابقة سنويا وذات الالية المتبعة وتحت مسمى "صندوق الاجيال".