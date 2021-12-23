وزير الخارجية من ايران: مباحثاتنا تطرقت إلى العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة الايرانية طهران، ان "مباحثاتنا مع الجانب الايراني تطرقت إلى العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية"، مبينا "اننا بحثنا ملف الانسحاب الأمريكي والعلاقات مع دول الجوار".واضاف حسين "كان لدينا حوار ستراتيجي مع الامريكان وهناك اتفاق لبقاء المستشارين والمدربين"، مشيرا الى ان "وزارة الخارجية العراقية لديها تواصل مع الجانب الايراني لتقييم الخسائر الخاصة بالقنصليات الايرانية".وبين ان "العراق لعب دوراً في دعم الحوار بين طهران والرياض ونتطلع لجولة خامسة"، لافتا الى "اننا نتطلع إلى حوارات بين إيران والدول الأخرى".فيما اكد وزير الخارجية الإيراني ان "مباحثاتنا مع وزير الخارجية العراقي تضمنت مجموعة من الملفات"، لافتا الى ان "العلاقات بين العراق وإيران وثيقة ومتينة في كل المجالات".وتابع ان "مباحثات إيرانية - سعودية ستعقد في بغداد قريبا".وعن الملف النووي الايراني، ذكر وزير الخارجية الإيراني "في الجولة الأخيرة من محادثات فيينا استطعنا أن نهيئ وثيقة مهمة"، موضحا "اننا نقيم الموقف الأوروبي بأنه إيجابي بشأن محادثات فيينا".واشاد بـ"المواقف الداعمة لنا من روسيا والصين".