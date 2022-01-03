وفد من التيار الصدري يصل أربيل

أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، بوصول وفد من التيار الصدري إلى محافظة أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وفداً من التيار الصدري برئاسة حسن العذاري وصل إلى أربيل".



وبين، أن "الزيارة تأتي لمناقشة تشكيل الحكومة".



