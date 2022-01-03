الديمقراطي الكردستاني عن زيارة وفد التيار: خط الشروع نحو الكتلة الكبرى

وقال عبد الكريم في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "هناك تفاهمات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري قبل الانتخابات، وحتى بعد عملية الاقتراع لا زالت مستمرة؛ من أجل وضع اللبنة الأساسية والشروع نحو تشكيل الكتلة الأكبر"، مبيناً أن "هذه الزيارة تأتي لتكملة هذه التفاهمات والتأكيد عليها".وأشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى "ضرورة اتمام التفاهمات بين القوى السياسية قبل 9 كانون الثاني؛ من أجل تشكيل الكتل الأكبر ثم الدخول إلى جلسة البرلمان الأولى".والأسبوع الماضي، اعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، توقيع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الاحد، ٩ كانون الثاني ٢٠٢٢.وكان وفد من التيار الصدري برئاسة حسن العذاري وصل إلى أربيل؛ لمناقشة تشكيل الحكومة.