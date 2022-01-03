التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني يبحثان "تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية"

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وفد اللجنة التقى قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل خلال زيارة إلى إقليم كردستان، لبحث عدة موضوعات ذات الإهتمام المشترك، مشددة على أهمية البدء بمرحلة جديدة من العمل الجاد لخدمة أبناء الشعب العراقي كافة".وناقش اللقاء، وفق البيان، "عدد من الملفات المتعلقة بالشأن الداخلي وفي مقدمتها التفاهمات الثنائية لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية ، والتطرق إلى ضرورة توحيد الجهود لإنقاذ العراق وتوفير الحياة الكريمة لابنائه".بدوره، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، أكد الحرص على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المتبادل للإسراع بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الجمهور.