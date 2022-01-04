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محافظ النجف يعلن موافقة الكاظمي على استقالته - عاجل

سياسة

2022-01-04 | 07:02
محافظ النجف يعلن موافقة الكاظمي على استقالته - عاجل
1,683 مشاهدة

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على طلب استقالته.

وقال الياسري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "طيلة الفترة الماضية عملت بكل حرص وتفان واخلاص ما يحقق مصلحة النجف الاشرف اولا واخيرا والحفاظ على قدسيتها وابنائها ودمائهم واملاكهم الخاصة وأتأمل ان اكون قد وفقت في تحقيق ذلك".

وتابع، "اكثر من خمسة اعوام تحملت المسؤولية في ادارة الحكومة المحلية اخرجت المحافظة من الكثير من الازمات المالية الصعبة التي عصفت بالبلاد ونقص الخدمات وأزمة حظر التجوال في كورونا و لم تتوقف عجلة العمل والاعمار فاصبحت النجف الاشرف يشار لها بالبنان من بين كل محافظات العراق بخدماتها ومشاريعها وحرصت على ان تكون هذه المشاريع وفق معايير النزاهة والشفافية حفاظا على الامانة الادارية والقانونية والشرعية تجاه اموال النجف".

وأشار الياسري الى انه "رغم كل التحديات التي واجهت الحكومة المحلية طيلة فترة تسلمي الادارة استطعنا ان نعبر الى بر الامان واستطعنا ان نصل بالنجف الى مرحلة الاستقرار والتطور والتفكير نحو مدينة متطورة وفق الامكانيات المتطورة".

وأوضح، غنه "خلال الاعوام القليلة القادمة ستكون النجف وفق الخطط الخمسية التي وضعت لها والتي نأمل من المحافظين القادمين اكمال المشوار فيها وستكون النجف مدينة متكاملة الخدمات".

وأكمل، "كل الشكر والتقدير الى فريق العمل الذي رافقني المهمة والشكر للمرجعية الدينية العليا صمام الامان والحوزة العلمية وجميع القادة والشخصيات الدينية المحترمة والعتبات المقدسة والمنظمات والعشائر النجف الاشرف وجميع ابناء النجف الكرام ولكل شرائح المجتمع ولكل ابناء المدينة كبارا وصغارا رجالا ونساءا ولكل مثقفي ومفكري وشباب المحافظة الاعزاء، وشكر وتقدير لابطال شرطة المحافظة من جميع الاجهزة الامنية ضباطا ومراتب ومنتسبين وشكرا لابطال فرقة الامام علي القتالية وجميع قواتنا الامنية البواسل الشجعان الابطال".

وتابع، "شكر وتقدير للمخلصين من الكوادر الهندسية في هيئة الاعمار في جميع الدوائر التي عملت بمشاريع المحافظة ليلا ونهارا لاظهار النجف بمظهر جديد يليق باسمها، شكر وتقدير للكوادر التعليمية في المؤسسات التعليمية الجامعية والتربوية التي كانت وما زالت امل النجف بصناعة جيل جديد قادر على بناء الوطن، وايضا الشكر موصول لكل الموظفين المخلصين بعملهم والمتفانين بواجباتهم تجاه المدينة والمواطن وشكرا لمهندسي النظافة، ولكل الاعلاميين والصحفيين الذين تحملوا مسؤولية كبيرة في نقل صورة حقيقية عن النجف فكانوا عيننا في رصد الاخطاء والسلبيات ورسالة النجف لبيان التطور والاستقرار والتعايش السلمي".

وواصل، "والشكر ايضا لكل العاملين في ديوان المحافظة الذين عملوا معنا طيلة الفترة الماضية وكانوا اهلا للعمل".

وختم محافظ النجف السابق، "اعتذر اني نسيت احد بالشكر والعرفان كونكم اعزاء على قلبي، وكلي أمل ودعاء بالتوفيق والنجاح لاي شخص يخدم النجف الاشرف ليكون اهلا لتحمل مسؤولية ادارة مدينة امير المؤمنين عليه السلام".
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