تفاصيل لقاء الكاظمي والصدر في النجف- عاجل

كشف مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، تفاصيل لقاء الاخير بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، مؤكداً أن اللقاء شهد مناقشة الواقع الخدمي للمحافظة.

وقال المكتب في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار، اليوم الخميس، السيد مقتدى الصدر، خلال زيارته إلى مدينة النجف الأشرف".



وأضاف البيان انه "جرى أثناء اللقاء، مناقشة الواقع الخدمي لمحافظة النجف، والبحث في أفضل السبل للارتقاء بالمستوى الخدمي وتذليل الصعوبات كافة، التي تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في مدينة النجف الأشرف وباقي مدن ومحافظات العراق".

والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف.

وكان مراسل السومرية أفاد، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن هناك لقاءً مرتقباً بين الكاظمي والصدر في الحنانة.