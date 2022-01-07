بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة مجلس النواب يوم الاحد المقبل

وذكرت الدائرة بحسب وثيقة حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، ان "جدول اعمال الجلسة سيشمل:اولا: السلام الجمهوري.ثانيا:تلاوة اي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق.ثالثا:كلمة الامين العام لمجلس النواب ترحيبا باعضاء مجلس النواب وقراءة اسماء الحضور.رابعا: رئيس السن يتولى ادارة الجلسة.خامسا: تلاوة اي من الذكر الحكيم.سادسا: رئيس السن يدعو النواب لاداء اليمين الدستوري.سابعا: رئيس السن يلقي كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة.ثامنا: رئيس السن يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب وانائبيه".واضافت ان " الجلسة تبدأ الساعة الحادية عشر صباحا".