بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة مجلس النواب يوم الاحد المقبل

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الجمعة، عن جدول اعمال الجلسة الاولى للمجلس المقرر انعقادها يوم الاحد المقبل.
وذكرت الدائرة بحسب وثيقة حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، ان "جدول اعمال الجلسة سيشمل:
اولا: السلام الجمهوري.
ثانيا:تلاوة اي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق.
ثالثا:كلمة الامين العام لمجلس النواب ترحيبا باعضاء مجلس النواب وقراءة اسماء الحضور.
رابعا: رئيس السن يتولى ادارة الجلسة.
خامسا: تلاوة اي من الذكر الحكيم.
سادسا: رئيس السن يدعو النواب لاداء اليمين الدستوري.
سابعا: رئيس السن يلقي كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة.
ثامنا: رئيس السن يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب وانائبيه".
واضافت ان " الجلسة تبدأ الساعة الحادية عشر صباحا".